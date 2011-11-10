《综述》重重危机下人民币国际化前路漫漫,宜与改革携手同行

* 人民币国际化方向不改,然复杂性及艰巨性加大

* 专家把脉开药,推进市场化改革是关键

* 国际化须与实体经济,国内外金融改革相联系

作者 沈燕/赵红梅

路透北京11月10日电---欧债危机愈演愈烈,无疑让中国人民币国际化的漫漫长途更显复杂和艰巨.若要迈向终极目标,单边推进恐风险重重,与国内外金融改革共同推进应是上策.

在北京召开为期两天的国际金融论坛2011年全球年会上,有专家并预测,或许在未来10年内会有一些国家选择人民币为储备货币,但比重并不会太大,美元还将是全球首位的储备货币.

"人民币的国际化,实际上是一个非常艰巨的,中间充满了各种各样的挑战,各种各样的危险的一个过程,"清华大学金融系主任、央行货币政策委员会委员李稻葵称.

他建议,人民币国际化应坚持三个原则,包括跟整个中国参与国际事务,整个参与国际金融体制改革以及与实体经济紧密结合在一起,而不是单边的过程.

他指出,未来10年,人民币国际化一个重要的工作就是积极参与国际货币体制的改革.

中央财经大学金融学院院长张礼卿亦指出,人民币国际化将是一个比较漫长的过程,目前处于非常初级的阶段.人民币成为重要的国际货币有四个基本前提,持续繁荣的国际贸易;发达的国内金融市场;货币要稳定地趋于升值,但升值不能过快;以及较为开放的资本账户.

作为全球第二大经济体的中国正以人民币跨境贸易结算为基础,有序推动人民币国际化,包括逐步将跨境贸易人民币结算范围扩大到全国,开展外资银行以人民币增资试点,并支持香港企业使用人民币到境内直接投资等.

今年8月,中国国务院领导人高规格到访香港,并宣布一系列刺激离岸人民币市场发展的实质利好举措,再度彰显了中国推进人民币国际化的雄心壮志.

**国际化难度加大,改革须同步**

很显然,相较以往学者们热烈憧憬人民币国际化的远景时所表现出的乐观,此次在欧债危机背景下的国际会议上,专家与学者们更多提到了人民币国际化所面临的复杂性和艰巨性,推进改革是必然选择.

瑞银证券首席经济学家汪涛也表示,任何一国的货币在成为国际储备货币的过程中,都要经历很大的挑战和风险,包括资产泡沫和国内经济的大幅动荡.

"人民币国际化对中国的经济政策和价格体系的要求很高.如果国内的利率、汇率以及能源、土地等价格存在很大程度的扭曲,资本大幅流入、流出将对实体经济造成很大危害".汪涛称.

因此他建议,在人民币国际化推进过程中,要加大力度推行国内的一系列改革.

高盛前经济学家胡祖六也指出,宏观政策、汇率政策、金融稳定会遇到新的问题和挑战.但若能保持比较审慎的宏观政策,有效监管、特别是金融机构和企业风险的有效管理,风险完全可控和避免.

他认为,中国应实行有序的开放,实现人民币可自由兑换、以及资本的跨境流动,尽管这会带来新的风险.

他并称,那种认为中国实行资本管制,对金融经济就可以高枕无忧,"这其实是自欺欺人".

**路径分步走,时间有长有短**

至于如何实现人民币国际化的终极目标以及所需时间,专家们也是仁者见仁,智者见智.

全国社保基金理事会理事长戴相龙戴相龙认为,人民币国际化要分三步,第一步扩大人民币在境外贸易中的结算的作用,使人民币成为商品进出口的计价工具.中国现在已经开始用人民币来计价计算,规模达到1.6万亿元,今後发展会很快.

第二步则是加快人民币资本项目可兑换,使人民币成为投资货币.今後五年到十年出现人民币可兑换是具备条件的.第三步则是通过利率市场化和汇率形成机制的改革,使人民币成为国际储备货币.

他认为,国际结算货币成为国际货币时间比较长,而人民币要真正实现国际化可能要三个五年的时间.

张礼卿表示,资本项目完全开放并非人民币国际化的前提.一个开放的资本账户固然有助于国际化,但在人民币国际化过程中,不应要求资本账户完全开放,因为现在世界上没有一个国家完全开放资本账户.

他预计,人民币可能在10年内成为一些国家储备货币的选择,但在国际储备货币中,人民币的比重不会很大.

这一观点与香港证监会前主席沈联涛相似,後者也预计,10年内一些国家会选择人民币作为储备货币,但在这一过程中,美元还是全球首位的储备货币.

截止9月末,中国外汇储备已达3.2万亿美元,稳居全球外储最多的国家首位.(完)