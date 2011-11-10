〔中国个股〕广汇股份拟在新疆合资成立铁路公司,项目总投资97亿元

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透上海11月10日电---正逐步转型为资源开发和利用的新疆广汇实业股份有限公司(600256.SS)决定合资成立新疆红淖三铁路公司,以进一步提高公司煤炭等能源产品运力.铁路项目总投资约97亿元人民币.
红淖三铁路公司注册资本30亿元,其中广汇股份出资24.69亿元,占82.3%,其馀股东包括新疆华通股权投资公司,哈密地区国有资产经营公司及新疆亚欧铁路多元经济发展中心.
红淖三铁路公司设立後,拟修建甘肃红柳河至新疆哈密淖毛湖煤矿、三塘湖煤炭的铁路,其中,红柳河至淖毛湖段铁路已列入国家十二五规划.红淖铁路正线长324.84公里,通向公司所属八个矿区的两条辅线总长120公里,总投资约97亿元;设计运能近期为6,000万吨,远期为1.5亿吨.
该工程计划于2012年3月动工,预计正线于2013年8月底竣工,辅线于2013年底竣工.而淖毛湖至三塘湖段铁路工程预计于十三五(2016-2020年)规划初期动工建设.
公告称,此举将可以充分发挥公司煤炭资源所处的区位优势,进一步提高公司煤炭等能源产品运力、降低运输成本,进而推动"疆煤东运"战略的快速实施.
广汇股份周三收报24.54元,过去一个月累计上涨7.7%.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)