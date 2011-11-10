〔中国个股〕广汇股份拟在新疆合资成立铁路公司,项目总投资97亿元

路透上海11月10日电---正逐步转型为资源开发和利用的新疆广汇实业股份有限公司(600256.SS)决定合资成立新疆红淖三铁路公司,以进一步提高公司煤炭等能源产品运力.铁路项目总投资约97亿元人民币.

红淖三铁路公司注册资本30亿元,其中广汇股份出资24.69亿元,占82.3%,其馀股东包括新疆华通股权投资公司,哈密地区国有资产经营公司及新疆亚欧铁路多元经济发展中心.

红淖三铁路公司设立後,拟修建甘肃红柳河至新疆哈密淖毛湖煤矿、三塘湖煤炭的铁路,其中,红柳河至淖毛湖段铁路已列入国家十二五规划.红淖铁路正线长324.84公里,通向公司所属八个矿区的两条辅线总长120公里,总投资约97亿元;设计运能近期为6,000万吨,远期为1.5亿吨.

该工程计划于2012年3月动工,预计正线于2013年8月底竣工,辅线于2013年底竣工.而淖毛湖至三塘湖段铁路工程预计于十三五(2016-2020年)规划初期动工建设.

公告称,此举将可以充分发挥公司煤炭资源所处的区位优势,进一步提高公司煤炭等能源产品运力、降低运输成本,进而推动"疆煤东运"战略的快速实施.

广汇股份周三收报24.54元,过去一个月累计上涨7.7%.(完)