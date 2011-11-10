〔中国经济〕上周食用农产品和生产资料价格连续四周双回落--商务部

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透北京11月10日电---中国商务部周二称,上周(10月31日至11月6日)其重点监测的食用农产品和生产资料价格继续走低,为连续第四周下滑.其中,猪肉价格自9月中旬以来已累计下降6.4%.
刊登在商务部网站的新闻稿并称,上周肉类价格小幅波动,其中猪肉价格比前一周下降1.8%,羊肉和白条鸡分别上涨1%和0.2%,牛肉价格与前一周基本持平.
此外,18种蔬菜平均批发价格比前一周下降2.2%,为连续四周回落;鸡蛋零售价格下降0.5%,为连续六周回落;八种水产品平均批发价格也下降0.4%;粮油零售价格保持总体稳定.
新华社周三援引中商流通生产力促进中心农产品分析师称,今年以来猪价持续走高,养殖积极性不断提高,及国家出台的稳定生猪生产、投放储备肉等一系列调控措施,起到保障猪肉供给的作用.他预计近期猪肉价格仍可能持续小幅回落.
主要生产资料中,矿产品、橡胶、轻工原料、农资、建材、钢材价格下跌,化工产品价格持平,能源、有色金属价格小幅上涨.
中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启;10月工业消费增速平稳回落,则为经济"软着陆"奠定坚实基础.[ID:nCT0418340]
以下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据(%):
每周截至日 11/6 10/30 10/23 10/16 10/9 9/25 9/18 9/11 9/2 8/28 8/21 8/14 8/7
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食用农产品价格 回落 回落 回落 回落 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 持平 回落
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蔬菜 -2.2 -2.2 -2.5 -5 +1.7 +4.2 +3.7 +2.6 +1.5 +6.1 +2.1 -0.4 -2.8
肉类
猪肉 -1.8 -1.0 -1.8 -1.2 0.0 -0.6 +0.1 +0.7 +0.4 +0.3 +0.1 +0.1 0.0
牛肉 0.0 +0.5 +0.3 -0.4 +0.3 +0.8 +0.3 +0.6 +0.4 +0.1 -0.1 +0.1 +0.2
羊肉 +1.0 +0.5 +1.3 0.0 +0.5 +1.3 +0.4 +0.4 +0.3 +0.4 +0.6 +0.3 +0.4
白条鸡 +0.2 -0.1 +0.2 +0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.6 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3
食用油类
豆油 -0.1 0.0 +0.2 +0.1 +0.1 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +0.1
菜籽油 0.0 0.0 +0.3 +0.2 +0.1 +0.2 +0.4 +0.2 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 -0.1
花生油 0.0 0.0 +0.2 0.0 +0.3 +0.4 +0.5 +0.4 +0.6 +0.5 +0.5 +0.3 +0.6
鸡蛋 -0.5 -0.6 -0.8 -0.4 -0.3 +0.1 +0.4 +1.1 +1.0 +1.0 +0.8 +0.8 +0.7
粮食类
面粉 -0.2 +0.2 0.0 0.0 +0.2 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 0.0 0.0 0.0
大米 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.3 +0.2 +0.4
生产资料价格 回落 回落 回落 回落 回落 回落 回落 上涨 上涨 上涨 持平 回落 上涨
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有色金属 +1 +1.8 -1.8 +1.5 0.0 -4 -1 -0.7 +1.0 +0.1 -0.2 -4.7 -1.6
钢材 -0.1 -1.6 -3.5 -1.2 -0.1 -1.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 +0.4 -0.6 +0.9
橡胶 -1.3 -3.5 -0.4 +0.3 -0.7 -0.3 -0.1 +0.2 +0.3 -0.4 -0.7 -0.5 +0.8
建材 -0.2 -0.2 +0.2 ~ ~ ~ +0.3 -0.1 -0.4 -0.2 +0.2 ~ ~
能源 +0.5 +1.1 +1.0 +0.7 -0.7 +0.4 +0.2 +0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 +0.1
注: ~ 表示数据不可得.(完)
欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)
--发稿 苏丹; 审校 林高丽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)