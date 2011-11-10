〔中国经济〕上周食用农产品和生产资料价格连续四周双回落--商务部

路透北京11月10日电---中国商务部周二称,上周(10月31日至11月6日)其重点监测的食用农产品和生产资料价格继续走低,为连续第四周下滑.其中,猪肉价格自9月中旬以来已累计下降6.4%.

刊登在商务部网站的新闻稿并称,上周肉类价格小幅波动,其中猪肉价格比前一周下降1.8%,羊肉和白条鸡分别上涨1%和0.2%,牛肉价格与前一周基本持平.

此外,18种蔬菜平均批发价格比前一周下降2.2%,为连续四周回落;鸡蛋零售价格下降0.5%,为连续六周回落;八种水产品平均批发价格也下降0.4%;粮油零售价格保持总体稳定.

新华社周三援引中商流通生产力促进中心农产品分析师称,今年以来猪价持续走高,养殖积极性不断提高,及国家出台的稳定生猪生产、投放储备肉等一系列调控措施,起到保障猪肉供给的作用.他预计近期猪肉价格仍可能持续小幅回落.

主要生产资料中,矿产品、橡胶、轻工原料、农资、建材、钢材价格下跌,化工产品价格持平,能源、有色金属价格小幅上涨.

中国10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创五个月新低,且为连续第三个月回落,标志着新一轮物价下行周期已悄然开启;10月工业消费增速平稳回落,则为经济"软着陆"奠定坚实基础.[ID:nCT0418340]

以下是商务部公布的主要产品每周价格环比变动数据(%):

每周截至日 11/6 10/30 10/23 10/16 10/9 9/25 9/18 9/11 9/2 8/28 8/21 8/14 8/7

========================================================================================

食用农产品价格 回落 回落 回落 回落 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 上涨 持平 回落

----------------------------------------------------------------------------------------

蔬菜 -2.2 -2.2 -2.5 -5 +1.7 +4.2 +3.7 +2.6 +1.5 +6.1 +2.1 -0.4 -2.8

肉类

猪肉 -1.8 -1.0 -1.8 -1.2 0.0 -0.6 +0.1 +0.7 +0.4 +0.3 +0.1 +0.1 0.0

牛肉 0.0 +0.5 +0.3 -0.4 +0.3 +0.8 +0.3 +0.6 +0.4 +0.1 -0.1 +0.1 +0.2

羊肉 +1.0 +0.5 +1.3 0.0 +0.5 +1.3 +0.4 +0.4 +0.3 +0.4 +0.6 +0.3 +0.4

白条鸡 +0.2 -0.1 +0.2 +0.1 +0.2 +0.3 +0.4 +0.6 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3

食用油类

豆油 -0.1 0.0 +0.2 +0.1 +0.1 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 +0.1

菜籽油 0.0 0.0 +0.3 +0.2 +0.1 +0.2 +0.4 +0.2 +0.3 +0.5 +0.3 +0.3 -0.1

花生油 0.0 0.0 +0.2 0.0 +0.3 +0.4 +0.5 +0.4 +0.6 +0.5 +0.5 +0.3 +0.6

鸡蛋 -0.5 -0.6 -0.8 -0.4 -0.3 +0.1 +0.4 +1.1 +1.0 +1.0 +0.8 +0.8 +0.7

粮食类

面粉 -0.2 +0.2 0.0 0.0 +0.2 +0.2 0.0 +0.2 +0.2 +0.4 0.0 0.0 0.0

大米 0.0 +0.2 +0.2 +0.2 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.2 +0.3 +0.3 +0.2 +0.4

生产资料价格 回落 回落 回落 回落 回落 回落 回落 上涨 上涨 上涨 持平 回落 上涨

----------------------------------------------------------------------------------------

有色金属 +1 +1.8 -1.8 +1.5 0.0 -4 -1 -0.7 +1.0 +0.1 -0.2 -4.7 -1.6

钢材 -0.1 -1.6 -3.5 -1.2 -0.1 -1.2 -0.3 -0.1 -0.1 -0.1 +0.4 -0.6 +0.9

橡胶 -1.3 -3.5 -0.4 +0.3 -0.7 -0.3 -0.1 +0.2 +0.3 -0.4 -0.7 -0.5 +0.8

建材 -0.2 -0.2 +0.2 ~ ~ ~ +0.3 -0.1 -0.4 -0.2 +0.2 ~ ~

能源 +0.5 +1.1 +1.0 +0.7 -0.7 +0.4 +0.2 +0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.5 +0.1

注: ~ 表示数据不可得.(完)

欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)