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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 08:29 BJT

《即时观点》日本9月核心机械订单较上月下降8.2%,降幅高于市场预估

路透东京11月10日电---日本9月核心机械订单下滑幅度大于预期,因日圆持续升值和全球经济增长放缓,打压公司开支意愿,威胁该国经济复苏前景.

关键点:

--日本内阁府公布的数据显示,9月核心机械订单较上月下滑8.2%,路透调查预估中值为下滑7.5%.

--内阁府调查显示,日本制造商预估10-12月核心机械订单将较上季下降3.8%,7-9月当季为增加1.5%.该数据波动幅度很大,被视为衡量未来六到九个月资本指出的指标.

--9月核心机械订单较上年同期增加9.8%,预估为增长10.6%.

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