《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日(I)

**上海证券报**

--对于高盛(GS.N)计划折价出售24亿股工行(601398.SS)(1398.HK)H股的报导,工行行长杨凯生表示,高盛减持是限售期过後出于其自身资产配置的需要,高盛并不否认工行的投资价值.

--环保部制定的"十二五(2011-2015年)"全国环保法规和环境经济政策建设规划出台,明确表示要将严重污染环境、大量消耗资源的商品纳入消费税徵收范围.

--济南钢铁(600022.SS)和莱钢股份600102.SS公告,双方重大资产重组获得证监会有条件通过,两公司今日复牌.

**人民日报**

--国家投资开发公司董事长王会生表示,"十二五"期间国投计划在福建投资400亿元人民币,同时引入社会资金400亿元.国投已在福建注册10家企业,投资项目涵盖铁路、开发区、港口、物流、电厂、金融服务等多个领域.

**第一财经日报**

--国家能源局新能源与可再生能源局司董秀芬处长透露,在"十二五"期间,太阳能发电装机容量规划目标可能提高至1,500万千瓦.

**21世纪经济报 道**

--记者获悉,民生银行(1988.HK)(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)关于小微企业专项金融债的申请已经获得银监会批准,三家银行的申请总额共达到1,100亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 曲伟治/沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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