《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日(I)

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
**上海证券报**
--对于高盛(GS.N)计划折价出售24亿股工行(601398.SS)(1398.HK)H股的报导,工行行长杨凯生表示,高盛减持是限售期过後出于其自身资产配置的需要,高盛并不否认工行的投资价值.
--环保部制定的"十二五(2011-2015年)"全国环保法规和环境经济政策建设规划出台,明确表示要将严重污染环境、大量消耗资源的商品纳入消费税徵收范围.
--济南钢铁(600022.SS)和莱钢股份600102.SS公告,双方重大资产重组获得证监会有条件通过,两公司今日复牌.
**人民日报**
--国家投资开发公司董事长王会生表示,"十二五"期间国投计划在福建投资400亿元人民币,同时引入社会资金400亿元.国投已在福建注册10家企业,投资项目涵盖铁路、开发区、港口、物流、电厂、金融服务等多个领域.
**第一财经日报**
--国家能源局新能源与可再生能源局司董秀芬处长透露,在"十二五"期间,太阳能发电装机容量规划目标可能提高至1,500万千瓦.
**21世纪经济报 道**
--记者获悉,民生银行(1988.HK)(600016.SS)、浦发银行(600000.SS)和兴业银行(601166.SS)关于小微企业专项金融债的申请已经获得银监会批准,三家银行的申请总额共达到1,100亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)