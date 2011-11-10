《中国债券市场每日交易备忘》--11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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一、新债招标:
中国人民银行20亿元人民币三个月央票上午招标,预计中标收益率持稳可能性更大
农业发展银行150亿元三年期固息债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.81%
财政部600亿元六个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标
苏豪控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
同方股份(600100.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承
新安股份(600596.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承
开滦集团19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承
绿地能源集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承
吉林煤炭集团12亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
绍兴交通投资集团3.9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
广百集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
广州温氏食品集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承
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二、新债上市:
山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融041160010,票面利率6.98%
宁波杭州湾大桥3亿元一年期短融041152009,票面利率6.97%
牧工商集团3.5亿元一年期短融041166001,票面利率5.93%
升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融041159013,票面利率5.98%
五矿集团30亿元三年期中票1182312,票面利率5.36%
五矿集团30亿元五年期中票1182311,票面利率5.36%
深圳水务集团5亿元三年期中票1182313,票面利率5.98%
厦门建发集团16亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180150,票面利率7.30%
中兴新通讯设备10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180151,票面利率6.50%
联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152,票面利率5.80%
新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153,票面利率6.47%
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三、缴款:
国家电网100亿元一年期短融041151008,票面利率5.18%
浙江龙盛(600352.SS)9亿元一年期短融041158014,票面利率6.86%
安徽交投5亿元一年期短融041158013,票面利率6.86%
特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票1182314,票面利率5.98%
石河子国有资产经营公司7亿元一年期短融
海城城建8亿元七年期固息债1180154,票面利率8.39%
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四、还本付息:
央行320亿元一年期央票1001097到期兑付,参考收益率2.3437%
西宁特钢(600117.SS)5亿元一年期短融1181379到期兑付,票面利率4.00%
天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融1181380到期兑付,票面利率4.10%
正邦集团4亿元一年期短融1181381到期兑付,票面利率4.05%
福州交通建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980154付息,票面利率5.98%
四川发展控股公司50亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080141付息,票面利率5.10%
四川发展控股公司30亿元七年期固息债1080142付息,票面利率5.40%
复星医药(600196.SS)10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082199付息,基本利差2.40%
国开行197.3亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)110206付息,基本利差-0.10%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区
间运行,控制通胀的措施将不会放松.[ID:nCT0418386]
--中国财政部周三公布,10月份全国同比增长16.9%.受经济增速趋缓、个人所得税改革、
房地产交易量增幅下降相关税收减少以及非税收入减少等因素影响,10月财政收入增幅比上
月继续有所回落.[ID:nCN1207476]
--按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)周三
称,完成发行总额300亿元人民币次级定期债务,所得款项将用于提高偿付能力充足率.
[ID:nCH0086375]
中国海关今日公布10月进出口贸易数据
国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息
11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)
============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 冉莹/曲伟治
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)