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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:30 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行20亿元人民币三个月央票上午招标,预计中标收益率持稳可能性更大

农业发展银行150亿元三年期固息债10:00-11:00招标,中标利率预测均值3.81%

财政部600亿元六个月期国库现金定存上午9:00-9:30招标

苏豪控股集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),中信银行主承

同方股份(600100.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承

新安股份(600596.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承

开滦集团19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行主承

绿地能源集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行主承

吉林煤炭集团12亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承

绍兴交通投资集团3.9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承

广百集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承

广州温氏食品集团4亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),农业银行主承

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二、新债上市:

山西三维(000755.SZ)4亿元一年期短融041160010,票面利率6.98%

宁波杭州湾大桥3亿元一年期短融041152009,票面利率6.97%

牧工商集团3.5亿元一年期短融041166001,票面利率5.93%

升达林业(002259.SZ)1亿元一年期短融041159013,票面利率5.98%

五矿集团30亿元三年期中票1182312,票面利率5.36%

五矿集团30亿元五年期中票1182311,票面利率5.36%

深圳水务集团5亿元三年期中票1182313,票面利率5.98%

厦门建发集团16亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180150,票面利率7.30%

中兴新通讯设备10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1180151,票面利率6.50%

联想控股29亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180152,票面利率5.80%

新疆投资发展集团5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180153,票面利率6.47%

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三、缴款:

国家电网100亿元一年期短融041151008,票面利率5.18%

浙江龙盛(600352.SS)9亿元一年期短融041158014,票面利率6.86%

安徽交投5亿元一年期短融041158013,票面利率6.86%

特变电工(600089.SS)5亿元三年期中票1182314,票面利率5.98%

石河子国有资产经营公司7亿元一年期短融

海城城建8亿元七年期固息债1180154,票面利率8.39%

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四、还本付息:

央行320亿元一年期央票1001097到期兑付,参考收益率2.3437%

西宁特钢(600117.SS)5亿元一年期短融1181379到期兑付,票面利率4.00%

天瑞集团水泥公司5亿元一年期短融1181380到期兑付,票面利率4.10%

正邦集团4亿元一年期短融1181381到期兑付,票面利率4.05%

福州交通建设投资公司8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980154付息,票面利率5.98%

四川发展控股公司50亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080141付息,票面利率5.10%

四川发展控股公司30亿元七年期固息债1080142付息,票面利率5.40%

复星医药(600196.SS)10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票1082199付息,基本利差2.40%

国开行197.3亿元三年期浮息债(三个月Shibor基准)110206付息,基本利差-0.10%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--中国中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区

间运行,控制通胀的措施将不会放松.[ID:nCT0418386]

--中国财政部周三公布,10月份全国同比增长16.9%.受经济增速趋缓、个人所得税改革、

房地产交易量增幅下降相关税收减少以及非税收入减少等因素影响,10月财政收入增幅比上

月继续有所回落.[ID:nCN1207476]

--按市值计为全球最大寿险公司--中国人寿保险股份有限公司(2628.HK)(601628.SS)周三

称,完成发行总额300亿元人民币次级定期债务,所得款项将用于提高偿付能力充足率.

[ID:nCH0086375]

中国海关今日公布10月进出口贸易数据

国家统计局11月18日发布10月房地产价格统计信息

11月27日发布1-10月规模以上工业企业利润 (2011年1-9月27%)

============================================================================(完)

--整理 边竞; 审校 冉莹/曲伟治

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