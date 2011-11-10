〔EIA库存周报〕美国上周原油及油品库存均减少,因进口下滑

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/04/11 较上周 较上年 11/04/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 340.0 0.1 -20.2 338.1 -1.4 -26.8

馏分油 141.6 -2.9 -15.8 135.9 -6.0 -24.0

汽油 207.1 -1.5 -9.2 204.2 -2.1 -6.2

取暖油 37.4 -1.0 -13.5 36.7 -1.9 -14.5

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.6

煤油型航空燃料 45.0 -0.4 0.6 44.6 -1.1 -1.3

原油日加工量 14.0 -0.3 -0.4 14.3 -0.4 0.3

炼厂产能利用率(%)81.7 -1.5 -2.6 82.6 -2.7 +0.2

* 原油和油品库存降幅高于预期

* 美国油价扳回跌势,转至平盘上方

* 馏分油库存录得最大跌幅,减少600万桶

* 四周汽油平均需求较上年同期下降5.6%

* 汽油库存降至2009年以来的最低单周水准

路透11月9日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布,上周美国原油和油品库存减少,馏分油库存锐减逾600万桶,因原油进口量下降,且炼油厂的石油加工量减少.

该报告公布之後,美国原油期货扳回稍早跌幅,转至平盘上方.

EIA称,在11月4日止的当周,美国原油库存减少137万桶,至3.3809亿桶.而之前路透调查显示,分析师原本预期原油库存增加40万桶.

上周原油进口日均减少33.6万桶,至日均858万桶.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少602万桶,至1.3587亿桶,分析师预估均值则为减少200万桶.

EIA数据显示,四周馏分油平均需求较上年同期上升3.9%.

上周汽油库存减少211万桶,至2.0417亿桶,分析师预估为增加30万桶.EIA并称,过去四周汽油平均需求同比骤降5.6%.

EIA数据显示,汽油库存触及2009年6月以来的最低单周水准.

数据公布後,美国原油期货由跌转升.1627GMT,油价上升0.15美元,报每桶96.95美元.美国原油期货CLc1在数据公布前维持在2.00美元的降幅交投.

芝加哥PFGBest的Phil Flynn称,"市场对数据感到意外,由于跌幅大于预期,数据显然构成了支撑."

"柴油需求强劲,因南美(出口)需求良好,且美国处于收割季节."

上周炼厂产能利用率下降2.7个百分点,至82.6%,进一步推动油品库存减少.分析师原本预计上升0.2个百分点.

在中西部地区(PADD 2区),炼厂产能利用率大跌6.3%至86.7%.

NYMEX原油交割中心库欣的原油库存在上周减少93.2万桶,至3,114万桶.

美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存增加14.8万桶,汽油和馏分油库存分别减少150万桶和减少290万桶.(完)