〔EIA库存周报〕美国上周原油及油品库存均减少,因进口下滑

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/04/11 较上周 较上年 11/04/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 340.0 0.1 -20.2 338.1 -1.4 -26.8
馏分油 141.6 -2.9 -15.8 135.9 -6.0 -24.0
汽油 207.1 -1.5 -9.2 204.2 -2.1 -6.2
取暖油 37.4 -1.0 -13.5 36.7 -1.9 -14.5
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.6
煤油型航空燃料 45.0 -0.4 0.6 44.6 -1.1 -1.3
原油日加工量 14.0 -0.3 -0.4 14.3 -0.4 0.3
炼厂产能利用率(%)81.7 -1.5 -2.6 82.6 -2.7 +0.2
* 原油和油品库存降幅高于预期
* 美国油价扳回跌势,转至平盘上方
* 馏分油库存录得最大跌幅,减少600万桶
* 四周汽油平均需求较上年同期下降5.6%
* 汽油库存降至2009年以来的最低单周水准
路透11月9日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布,上周美国原油和油品库存减少,馏分油库存锐减逾600万桶,因原油进口量下降,且炼油厂的石油加工量减少.
该报告公布之後,美国原油期货扳回稍早跌幅,转至平盘上方.
EIA称,在11月4日止的当周,美国原油库存减少137万桶,至3.3809亿桶.而之前路透调查显示,分析师原本预期原油库存增加40万桶.
上周原油进口日均减少33.6万桶,至日均858万桶.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少602万桶,至1.3587亿桶,分析师预估均值则为减少200万桶.
EIA数据显示,四周馏分油平均需求较上年同期上升3.9%.
上周汽油库存减少211万桶,至2.0417亿桶,分析师预估为增加30万桶.EIA并称,过去四周汽油平均需求同比骤降5.6%.
EIA数据显示,汽油库存触及2009年6月以来的最低单周水准.
数据公布後,美国原油期货由跌转升.1627GMT,油价上升0.15美元,报每桶96.95美元.美国原油期货CLc1在数据公布前维持在2.00美元的降幅交投.
芝加哥PFGBest的Phil Flynn称,"市场对数据感到意外,由于跌幅大于预期,数据显然构成了支撑."
"柴油需求强劲,因南美(出口)需求良好,且美国处于收割季节."
上周炼厂产能利用率下降2.7个百分点,至82.6%,进一步推动油品库存减少.分析师原本预计上升0.2个百分点.
在中西部地区(PADD 2区),炼厂产能利用率大跌6.3%至86.7%.
NYMEX原油交割中心库欣的原油库存在上周减少93.2万桶,至3,114万桶.
美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存增加14.8万桶,汽油和馏分油库存分别减少150万桶和减少290万桶.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元