〔中国证券〕证监会将提醒大盘股发行人和承销商发行时注意市场风险

路透上海11月10日电---在中国证监会主席郭树清上任履新不久,证监会相关负责人即针对市场热点话题做出回应,包括备受市场诟病的大盘股发行问题.证监会相关负责人近日表态,未来将提醒发行人和承销商在大盘股发行时,应关注市场波动对发行和承销带来的风险.

中国证券报等各大证券媒体周四引述证监会相关负责人的话称,今年以来沪深股市波动幅度有所加大,这是内外部复杂因素共同作用的结果,并非是市场扩容的结果.跟去年和以往情况相比,今年的大盘股数量明显减少.

"我们会对大盘股发行人和承销机构进行提醒,大盘股动静大,代价也大."该负责人指出,从今年香港市场情况看,很多原拟进行较大规模发行的公司都因市场波动没有成功实施发行.虽然中国作为新兴市场,承销时所遇的风险和困难与国际成熟市场很难相比,但相信未来发行能否成功的不确定性在增加.

中国证监会指出,未来将统筹兼顾发展的速度、改革的力度和市场承受程度,在发挥好资本市场经济服务功能的同时,注重优化资源配置渠道,逐步改善融资结构.

今年来A股市场最大规模的新股--中国水电(601669.SS)9月底融资135亿元人民币,令本已疲弱的股市受到较大压力,10月初创下逾两年半低位.随後中央汇金公司出手增持四大国有银行股,才令市场人气有所改观.

目前已通过中国证监会审核、等待发行的A股大盘新股,还有陜煤股份和中国交通建设(1800.HK),两者融资规模均有望超一百亿元.另外,新华人寿亦在推进A+H股首次公开发行(IPO),单个市场融资规模亦在百亿元以上,该公司原本计划在四季度完成IPO.(完)