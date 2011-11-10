〔中国证券〕证监会将提醒大盘股发行人和承销商发行时注意市场风险

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透上海11月10日电---在中国证监会主席郭树清上任履新不久,证监会相关负责人即针对市场热点话题做出回应,包括备受市场诟病的大盘股发行问题.证监会相关负责人近日表态,未来将提醒发行人和承销商在大盘股发行时,应关注市场波动对发行和承销带来的风险.
中国证券报等各大证券媒体周四引述证监会相关负责人的话称,今年以来沪深股市波动幅度有所加大,这是内外部复杂因素共同作用的结果,并非是市场扩容的结果.跟去年和以往情况相比,今年的大盘股数量明显减少.
"我们会对大盘股发行人和承销机构进行提醒,大盘股动静大,代价也大."该负责人指出,从今年香港市场情况看,很多原拟进行较大规模发行的公司都因市场波动没有成功实施发行.虽然中国作为新兴市场,承销时所遇的风险和困难与国际成熟市场很难相比,但相信未来发行能否成功的不确定性在增加.
中国证监会指出,未来将统筹兼顾发展的速度、改革的力度和市场承受程度,在发挥好资本市场经济服务功能的同时,注重优化资源配置渠道,逐步改善融资结构.
今年来A股市场最大规模的新股--中国水电(601669.SS)9月底融资135亿元人民币,令本已疲弱的股市受到较大压力,10月初创下逾两年半低位.随後中央汇金公司出手增持四大国有银行股,才令市场人气有所改观.
目前已通过中国证监会审核、等待发行的A股大盘新股,还有陜煤股份和中国交通建设(1800.HK),两者融资规模均有望超一百亿元.另外,新华人寿亦在推进A+H股首次公开发行(IPO),单个市场融资规模亦在百亿元以上,该公司原本计划在四季度完成IPO.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)