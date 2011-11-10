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中国财经 | 2011年 11月 10日 星期四 08:46 BJT

〔中国个股〕TCL集团称前10月LCD电视销售811.88万台,同比增长40%

路透上海11月10日电---中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司(000100.SZ)周四公布,1-10月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为811.88万台,同比增长40.08%.其中10月份销售95.86台,同比升58.44%.

公告并称,在LCD销售中,前10个月LED(背光源液晶电视)销量311.80万台,同比增长622%;其中10月LED销量40.94万台,同比增342%.

此外,公司前10个月移动电话销售3,451万部,同比增长25.1%;同期空调、冰箱、洗衣机销量则分别增长58.26%、12.47%和28.48%.

TCL主要产业去年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95%.

TCL集团周三收报2.17元人民币,过去一个月累计上涨2.36%.(完)

参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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