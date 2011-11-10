〔中国个股〕TCL集团称前10月LCD电视销售811.88万台,同比增长40%

昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地 为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透上海11月10日电---中国大型家电企业--TCL集团股份有限公司(000100.SZ)周四公布,1-10月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为811.88万台,同比增长40.08%.其中10月份销售95.86台,同比升58.44%.
公告并称,在LCD销售中,前10个月LED(背光源液晶电视)销量311.80万台,同比增长622%;其中10月LED销量40.94万台,同比增342%.
此外,公司前10个月移动电话销售3,451万部,同比增长25.1%;同期空调、冰箱、洗衣机销量则分别增长58.26%、12.47%和28.48%.
TCL主要产业去年经审计的销售收入占总销售收入的比例分别为:多媒体电子产业46.67%,移动通讯产业15.07%,家电产业8.95%.
TCL集团周三收报2.17元人民币,过去一个月累计上涨2.36%.(完)
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--发稿 边竞; 审校 黄凯
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透北京2月6日 - 人民日报周一刊登评论文章称，防风险重在未雨绸缪，防控资产泡沫，是防风险的关键一环，对重点金融领域的一些苗头性问题不能掉以轻心，需要保持动态监控，把握趋势，前瞻性排查有可能成为“导火索”和“引爆点”的风险隐患，下决心处置一批风险点，为经济运行及时“排雷”。
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。