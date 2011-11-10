〔中国个股〕TCL集团称前10月LCD电视销售811.88万台,同比增长40%

中国官媒称对重点金融领域苗头性问题不能掉以轻心 要保持动态监控

路透北京2月6日 - 人民日报周一刊登评论文章称，防风险重在未雨绸缪，防控资产泡沫，是防风险的关键一环，对重点金融领域的一些苗头性问题不能掉以轻心，需要保持动态监控，把握趋势，前瞻性排查有可能成为“导火索”和“引爆点”的风险隐患，下决心处置一批风险点，为经济运行及时“排雷”。