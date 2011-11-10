中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
路透北京11月10日电---以下为中国国家统计局公布宏观经济指标,以及海关公布外贸进出口
快讯的日程:
公布日期 经济指标 数据日期
11月
11/10 进出口贸易数据 10月
11/18 统计局发布房地产价格统计信息 10月
11/27 规模以上工业企业利润 1-10月
12月
12/9 工业生产者出厂价格指数(PPI) 11月
居民消费价格指数(CPI) 11月
固定资产投资 11月
社会消费品零售总额 11月
工业增加值 11月
12/10 进出口贸易数据 11月
12/18 统计局发布房地产价格统计信息 11月
12/27 规模以上工业企业利润 1-11月
注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
详情请查看国家统计局网站
2.主要工业品出厂价格每月11日、26日公布;大中城市主要食品价格每月
4日、14日、24日公布,法定节假日顺延.
3.由中国人民银行公布的货币供应量,以及
商务部公布的外商直接投资数据一般于每月10日-15日出炉.
4.规模以上工业企业利润:从2011年起,全国规模以上工业企业起点标准由
原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2,000万元.且为全
国范围的全面调查,不再有24个地区数和全国数之区别.(完)
--整理 尹嫄婷
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)