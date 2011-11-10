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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 08:52 BJT

〔澳新汇市〕澳元/美元触及日高,受强劲澳洲就业数据激励

路透悉尼11月10日电---澳元兑美元AUD=D4周四上涨0.0025美元至日高1.0145美元,因强劲就业数据令欧洲债务危机升高引发的大幅降息预期降温.

澳元随後小幅回落至1.0111美元,上日因避险情绪而挫跌逾2%.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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