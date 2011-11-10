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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 08:48 BJT

〔东京汇市〕欧元扩大跌幅,受欧债危机拖累

* 意大利公债收益率飙升,欧元承压

* 欧元区政局不确定性拖累市场

* 欧元支撑位在1.3404,阻力位在1.3592

路透东京11月10日电---欧洲周四扩大跌幅,上日意大利借款成本飙升後,欧元大跌.欧元显得日益脆弱,因市场担忧意大利问题可能拖累欧元区财政,并引发全球金融动荡.

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