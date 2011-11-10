西方国家欲加重制裁伊朗,俄罗斯明确反对

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎/莫斯科11月9日电(记者 Alexandria Sage/Steve Gutterman)---西方国家领导人周三呼吁扩大对伊朗的制裁，因国际原子能机构(IAEA)日前发布的报告显示伊朗正在研发核弹。但是，俄罗斯暗示将阻止安理会通过新的制裁举措。
IAEA的报告公开的情报显示伊朗正寻求研制核武器，包括指控其研发核弹引爆器和进行计算机模拟爆炸等活动。
法国声称将召集安理会商讨此事。英国表示此事正进入一个更危险的阶段，如果伊朗拒绝谈判，将增加发生冲突的风险。
自2006年以来，安理会针对伊朗核计划已对其实施了四轮制裁。
外界普遍担心，如果世界各国无法通过孤立伊朗来促使其参与谈判，那麽以色列将对其发起攻击，引燃中东冲突。
法国外长朱佩(Alain Juppe)在接受RFI电台采访时表示：“我们呼吁召开联合国安理会会议。”他说，伊朗多年来一直无视联合国要求其终止铀浓缩活动的决议，我们必须加大施压力度。
朱佩说：“如果伊朗拒绝遵从国际社会的要求，拒绝开展任何严肃的合作，我们准备与其他有意向的国家一道对其进行史无前例的制裁。”
但俄罗斯明确表示反对向伊朗施加新的制裁措施。
俄罗斯外交部副部长嘉提洛夫(Gennady Gatilov)对国际文传通讯社表示：“针对伊朗的任何追加制裁，都将被国际社会视为推翻伊朗政权的工具。我们无法接受这种方式，俄方无意考虑这类提议。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
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