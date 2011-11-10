〔美股业绩〕思科第一季EPS超预期,新一季财测亦优于分析师的保守估测(更新版)

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
(新增财测和执行长评论)
路透11月9日电---全球最大的网络设备生产商--思科(Cisco Systems)(CSCO.O)对营收和获利的预测高于分析师预期,尽管全球经济遇阻,政府和企业对思科网络设备的需求依然旺盛.
由于经济的不确定性,分析师原本预期思科会发布较为保守的季度财测.
思科预测,会计年度第二季的营收增长7-8%,合111.3-112亿美元,达到或略高于分析师平均预估的111.4亿美元.
思科预计第二季不计入特殊项目的每股盈馀(EPS)为0.42-0.44美元,高于分析师预测均值0.42,暗示该公司数月之久的整顿举措正显现成果.
不过思科执行长钱伯斯警告称,全球不确定性持续且市况难以估测.钱伯斯此前启动长达数月的公司大整顿,旨在通过裁员和出售资产节省10亿美元资金.
思科股价在钱伯斯的发言後扩大涨幅,盘後交易中上涨4%至18.30美元,此前在常规交易时段收跌3.8%.
思科周三公布的第一季EPS高于预估,在截至10月29日的会计年度第一季,经调整後的EPS为0.43美元,根据汤森路透/I/B/E/S,分析师平均预估为0.39美元.
营收从上年同期的107.5亿美元升至113亿美元,分析师平均预估为110.3亿美元.(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
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