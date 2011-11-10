〔美股业绩〕思科第一季EPS超预期,新一季财测亦优于分析师的保守估测(更新版)

(新增财测和执行长评论)

路透11月9日电---全球最大的网络设备生产商--思科(Cisco Systems)(CSCO.O)对营收和获利的预测高于分析师预期,尽管全球经济遇阻,政府和企业对思科网络设备的需求依然旺盛.

由于经济的不确定性,分析师原本预期思科会发布较为保守的季度财测.

思科预测,会计年度第二季的营收增长7-8%,合111.3-112亿美元,达到或略高于分析师平均预估的111.4亿美元.

思科预计第二季不计入特殊项目的每股盈馀(EPS)为0.42-0.44美元,高于分析师预测均值0.42,暗示该公司数月之久的整顿举措正显现成果.

不过思科执行长钱伯斯警告称,全球不确定性持续且市况难以估测.钱伯斯此前启动长达数月的公司大整顿,旨在通过裁员和出售资产节省10亿美元资金.

思科股价在钱伯斯的发言後扩大涨幅,盘後交易中上涨4%至18.30美元,此前在常规交易时段收跌3.8%.

思科周三公布的第一季EPS高于预估,在截至10月29日的会计年度第一季,经调整後的EPS为0.43美元,根据汤森路透/I/B/E/S,分析师平均预估为0.39美元.

营收从上年同期的107.5亿美元升至113亿美元,分析师平均预估为110.3亿美元.(完)