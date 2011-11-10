《综述》美共和党资深参议员称,需在税收问题上让步以推动预算协议

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
* 共和党参议员Coburn和Alexander称支持达成预算协议
* Coburn称,两党领袖态度并不积极
* 民主党提出保持布什政府对富人的税率
路透华盛顿11月9日电---美国两位资深共和党参议员周三表示,共和党将不得不接受大幅增税以达成预算协议,该协议中还将包括削减医疗和养老金成本.
国会预算超级委员会(super committee)的成员努力在11月23日前达成共识,同时共和党参议员Lamar Alexander和Tom Coburn在路透华盛顿峰会上表示,近半数参议员在推动一个共和民主两党双方做出让步的方案.
有迹象显示预算超级委员会的成员正在朝着这个方向努力,民主党已提出个人所得税不会超过当前的35%水平.
路透获知的这个提议,标志着民主党不再坚持将个人所得税最高税率恢复至39.6%.该税率运用于上世纪九十年代,直到布什政府2001年全面减税.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元