《综述》美共和党资深参议员称,需在税收问题上让步以推动预算协议

* 共和党参议员Coburn和Alexander称支持达成预算协议

* Coburn称,两党领袖态度并不积极

* 民主党提出保持布什政府对富人的税率

路透华盛顿11月9日电---美国两位资深共和党参议员周三表示,共和党将不得不接受大幅增税以达成预算协议,该协议中还将包括削减医疗和养老金成本.

国会预算超级委员会(super committee)的成员努力在11月23日前达成共识,同时共和党参议员Lamar Alexander和Tom Coburn在路透华盛顿峰会上表示,近半数参议员在推动一个共和民主两党双方做出让步的方案.

有迹象显示预算超级委员会的成员正在朝着这个方向努力,民主党已提出个人所得税不会超过当前的35%水平.