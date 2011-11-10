《全球主要国家债券发行预告》--11月10日-11月17日

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
(除特别说明外,均为GMT时间)
11月10日(四)
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1800).
11月11日(五)
主要国家暂无发债计划.
11月14日(一)
罗马--意大利财政部标售BTP固息债券.认购截止时间1000GMT.
11月15日(二)
主要国家暂无发债计划.
11月16日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元、2013年12月13日到期的两年期联邦公债(Schatz).
渥太华--加拿大标售30年期名义债券.
11月17日(四)
伦敦--英国标售40亿英镑票息5.0%,2018年到期的公债.
马德里--西班牙标售指标10年期新债.
巴黎--法国标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7