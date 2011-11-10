《外汇动态》美元兑坡元和兑马币均升穿10月跌势的61.8%费波纳齐回档位

0052GMT--美元兑坡元SGD=D3与兑马币(林吉特)MYR=MY双双升穿10月跌势的61.8%费波纳齐回档位,有望进一步上扬.

美元兑坡元上涨0.4%至1.2941,升穿回档位1.2888,可能进一步升向1.3000-1.3010区域,该区域聚集有之前所及高位和76.4%回档位.