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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 09:16 BJT

《外汇动态》美元兑坡元和兑马币均升穿10月跌势的61.8%费波纳齐回档位

0052GMT--美元兑坡元SGD=D3与兑马币(林吉特)MYR=MY双双升穿10月跌势的61.8%费波纳齐回档位,有望进一步上扬.

美元兑坡元上涨0.4%至1.2941,升穿回档位1.2888,可能进一步升向1.3000-1.3010区域,该区域聚集有之前所及高位和76.4%回档位.

美元兑马币上扬1.4%至3.1525,升穿3.1473处的61.8%回档位,料将陆续升至3.1570-3.1600、之前所及高位和位于3.1724处的76.4%回档位.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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