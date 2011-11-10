《中国股市盘前看点》--11月10日

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国公布10月贸易数据
--美国9月国际贸易收支,10月进出口物价,美国10月联邦预算.
**宏观经济和政策面**
--中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区间运行,控制通胀的措施将不会放松.[nCT0418386]
--在中国证监会主席郭树清上任履新不久,证监会相关负责人即针对市场热点话题做出回应,包括备受市场诟病的大盘股发行问题.证监会相关负责人近日表态,未来将提醒发行人和承销商在大盘股发行时,应关注市场波动对发行和承销带来的风险.[nCN1209476]
--银监会副主席蔡鄂生周三表示,中资银行"走出去"必须要有清晰战略规划,并远离高杠杆率或过度创新类金融产品和业务.[nCN1207790]
**重点行业和公司**
--TCL集团(000100.SZ)公布,1-10月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为811.88万台,同比增长40.08%.其中10月份销售95.86台,同比升58.44%. [nCN1209478]
--正逐步转型为资源开发和利用的新疆广汇实业(600256.SS)决定合资成立新疆红淖三铁路公司,以进一步提高公司煤炭等能源产品运力.铁路项目总投资约97亿元人民币.[nCN1209418]
**海外动向**
--美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.道琼工业指数.DJI急跌389.24点,或3.2%,报11,780.94点.[.NCN][NN/CN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC考验60日均线2,480点支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)