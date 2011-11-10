《中国股市盘前看点》--11月10日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国公布10月贸易数据

--美国9月国际贸易收支,10月进出口物价,美国10月联邦预算.

**宏观经济和政策面**

--中央电视台周三引述发改委价格司副司长周望军称,未来几个月通胀还将在高位区间运行,控制通胀的措施将不会放松.[nCT0418386]

--在中国证监会主席郭树清上任履新不久,证监会相关负责人即针对市场热点话题做出回应,包括备受市场诟病的大盘股发行问题.证监会相关负责人近日表态,未来将提醒发行人和承销商在大盘股发行时,应关注市场波动对发行和承销带来的风险.[nCN1209476]

--银监会副主席蔡鄂生周三表示,中资银行"走出去"必须要有清晰战略规划,并远离高杠杆率或过度创新类金融产品和业务.[nCN1207790]

**重点行业和公司**

--TCL集团(000100.SZ)公布,1-10月,公司LCD(液晶显示器)电视总销量为811.88万台,同比增长40.08%.其中10月份销售95.86台,同比升58.44%. [nCN1209478]

--正逐步转型为资源开发和利用的新疆广汇实业(600256.SS)决定合资成立新疆红淖三铁路公司,以进一步提高公司煤炭等能源产品运力.铁路项目总投资约97亿元人民币.[nCN1209418]

**海外动向**

--美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.道琼工业指数.DJI急跌389.24点,或3.2%,报11,780.94点.[.NCN][NN/CN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC考验60日均线2,480点支撑.(完)