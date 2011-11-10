〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌1.6%,至近三周低位

全球贵金属：2月3日SPDR黄金持仓增加0.41%，或3.29吨
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
路透首尔11月10日电---韩元兑美元周四盘初下跌1.6%至近三周低位,因关于欧洲债务危机加剧的忧虑打击股票和新兴市场货币等风险资产.
韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在开盘五分钟内一度低见1,135.5,为10月24日来日内低点.周三收盘报1,117.4.
受全国大学入学考试影响,韩国汇市今日开盘比通常晚一个小时,但将照常于0600GMT收盘.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
0115GMT， * 美元/韩元开报1,138.0，上周五收在1,147.6 * 短暂触及1,136.5的三个月新低 * 尽管预期美国将会升息，但美元卖盘仍是主流 * 市场仍押注特朗普将推行不利美元的政策，无视基本面状况 * 韩元兑美元较上日收盘上涨近1.0% * 美元兑韩元走势低迷或许归因于韩国央行有可能采取行动平抑汇 率波动 (完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** (编译 徐文焰；审校 王颖)
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。