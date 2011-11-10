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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:18 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初下跌1.6%,至近三周低位

路透首尔11月10日电---韩元兑美元周四盘初下跌1.6%至近三周低位,因关于欧洲债务危机加剧的忧虑打击股票和新兴市场货币等风险资产.

韩元兑美元KRW=KRW=KFTC在开盘五分钟内一度低见1,135.5,为10月24日来日内低点.周三收盘报1,117.4.

受全国大学入学考试影响,韩国汇市今日开盘比通常晚一个小时,但将照常于0600GMT收盘.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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