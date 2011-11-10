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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:16 BJT

〔韩国股市〕开盘大幅下挫,受欧债危机忧虑加深拖累

路透首尔11月10日电---韩国股市周四开盘重挫.意大利公债收益率(殖利率)窜升,表明欧洲债务危机已经恶化,这令美国股市大幅下滑.

韩亚金融集团(086790.KS)和SK Innovation(096770.KS)等银行和原油精炼类股领跌,这两支股票分别下跌3.6%和3.9%.

0103GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11下滑2.48%至1,860.23点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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