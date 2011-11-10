〔中美贸易〕美国商务部对中国出口的太阳能电池板启动反倾销调查

路透华盛顿11月9日电---美国商务部周三表示,将调查中国公司在美以不正当的低价销售太阳能电池板,以及是否获得不合法的政府补贴.

这起贸易争端是中美两国数项敏感的经济和贸易问题之一,可能导致对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.

此举受到美国太阳能行业企业的反对,因为他们指望进口低价的电池板增加太阳能发电.

与此同时,奥巴马政府正因对国内太阳能和其他可能再生能源企业的支持而在国会遭到共和党的指责.

商务部称上个月接受了SolarWorld Industries Americas的请求,该公司要求美国政府对中国太阳能电池和组件徵收反倾销税.