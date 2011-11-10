〔中美贸易〕美国商务部对中国出口的太阳能电池板启动反倾销调查

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透华盛顿11月9日电---美国商务部周三表示,将调查中国公司在美以不正当的低价销售太阳能电池板,以及是否获得不合法的政府补贴.
这起贸易争端是中美两国数项敏感的经济和贸易问题之一,可能导致对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.
此举受到美国太阳能行业企业的反对,因为他们指望进口低价的电池板增加太阳能发电.
与此同时,奥巴马政府正因对国内太阳能和其他可能再生能源企业的支持而在国会遭到共和党的指责.
商务部称上个月接受了SolarWorld Industries Americas的请求,该公司要求美国政府对中国太阳能电池和组件徵收反倾销税.
目前已经可以感受到该案件的影响.本周,中国最大的太阳能电厂开发商搁置了在加州、新泽西州和德州的太阳能项目计划,因为担心反倾销税可能使项目成本过高.
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7