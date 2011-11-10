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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 09:10 BJT

〔中国股市〕周三融资买入较前日增约12%,中国联通交易活跃

路透北京11月10日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

160,725万元人民币,较上交易日增加12%.标的证券中国联通(600050.SS)融资买入额为

13,037万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,113,738 94,167 27,434

深圳证券交易所 1,431,573 66,558 18,136(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽

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