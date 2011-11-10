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中国市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:31 BJT

〔中国股市〕沪综指开盘下跌逾1%,受隔夜欧美股市大跌拖累

路透北京11月10日电---中国股市沪综指周四开盘下滑逾1%,受隔夜外围欧美股市跌势牵连,因意大利债务危机升级令市场担忧欧债危机正进一步恶化.

沪综指.SSEC开盘报2,498.594点,跌26.325点,或1.04%.昨日因经济数据整体符合预期减轻市场担忧,该指数振荡收高.

美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.[.NCN]欧股亦收低,意大利债务状况的紧张局势升级,全面打压风险资产,金融类股大跌.[.EUCN](完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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