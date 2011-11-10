〔中国股市〕沪综指开盘下跌逾1%,受隔夜欧美股市大跌拖累

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京11月10日电---中国股市沪综指周四开盘下滑逾1%,受隔夜外围欧美股市跌势牵连,因意大利债务危机升级令市场担忧欧债危机正进一步恶化.
沪综指.SSEC开盘报2,498.594点,跌26.325点,或1.04%.昨日因经济数据整体符合预期减轻市场担忧,该指数振荡收高.
美国股市周三大幅收跌逾3%,为8月中以来表现最差的一日,因意大利公债收益率飙升暗示欧债危机不断恶化.[.NCN]欧股亦收低,意大利债务状况的紧张局势升级,全面打压风险资产,金融类股大跌.[.EUCN](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。