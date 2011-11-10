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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:27 BJT

〔金属期市〕上海期铜开盘跌逾5%,追随LME期铜跌势

路透上海11月10日电---上海期铜SCFc3周四开盘跌逾5%,受累于市场人气疲弱.稍早国际期铜价格跌至两周低位,受意大利债务担忧拖累.

上海期货市场遭遇抛压,期锌SZNc3也跌逾5%.(完)

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