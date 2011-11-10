《外汇动态》澳元支撑位在1.0071美元

0110GMT---澳元兑美元支撑位在1.0071美元,此乃10月0.9388-1.0753涨势的50%回档位,也是周线一目均衡转换线所在.

1.0390-1.0400区间现为重要阻力位.一条时线的下跌趋势线正好落在该区域附近.

澳元兑美元AUD=D4最新跌0.1%,报1.0131,对澳洲就业数据好于预期的反应有限;该数据显示,澳洲10月经季节调整的失业率降至5.2%,低于路透调查预估5.3%.[ID:nCN1209382](完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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