《外汇动态》澳元支撑位在1.0071美元

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
0110GMT---澳元兑美元支撑位在1.0071美元,此乃10月0.9388-1.0753涨势的50%回档位,也是周线一目均衡转换线所在.
1.0390-1.0400区间现为重要阻力位.一条时线的下跌趋势线正好落在该区域附近.
澳元兑美元AUD=D4最新跌0.1%,报1.0131,对澳洲就业数据好于预期的反应有限;该数据显示,澳洲10月经季节调整的失业率降至5.2%,低于路透调查预估5.3%.[ID:nCN1209382](完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
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路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7