〔金砖国家〕11月9日股汇市收盘纵览

路透11月10日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月9日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低约10点至980.01点.

中国股市:沪综指振荡收高,日间公布10月CPI涨幅降至五个月来低位,而工业增速平稳回落证实中国经济仍处软着陆中,减轻了市场对经济减速的担忧.分析人士预计,市场将转而关注流动性动向,大盘短期或进入横盘整理.沪综指.SSEC收报2,524.919点,涨21.083点或0.84%,A股成交额约779亿元人民币.[ID:nCN1206776]

香港股市:上涨,中国物价压力减轻的迹象令人寄望政府可能采取某些行动来放松政策,但成交量保持在低位.恒生指数.HSI收盘升1.71%,报20,014.43点.恒生国企指数.HSCE收高2.17%.[ID:nCH0086359]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三小幅收涨,盘中汇价一度创2005年汇改以来新高.意大利总理可能辞职的消息,让欧元赢得喘息之机,其反弹走势带动非美货币的上涨,人民币亦随之上行.[ID:nCN1207694]

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印度股市:收低1.2%,印度最大的银行State Bank of India(SBI.NS)跌幅为近六个月最大,此前不良资产上升打压投资者信心.金融股领跌,此前评级机构穆迪调降该国银行体系的评等展望,指因经济增速放缓且担忧资产质量.指标BSE指数.BSESN收跌1.18%,报17,362.10点,创两周最低收盘价.在30档成分股中,有24档下跌.[ID:nL4E7M91HC]

印度汇市:印度卢比创一个半月以来的最大单日跌幅,受累于美元全线上涨,而且疲弱的当地股市因穆迪调降该国银行体系评等展望而下挫,亦加大下行压力.卢比/美元INR=D2收于50.1750/1850,此前一度触及50.1825,较上日收盘价49.4750/4850跌1.4%.[ID:nL4E7M92HH]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1512.850点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低4.18%,报805.28点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.37%,报30.6350卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.5%,至41.5800卢布.

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巴西股市:拉美股市重挫,意大利公债收益率(殖利率)蹿升,引发欧元区债务危机恶化恐拖累全球经济的忧虑.MSCI拉美指数.MILA00000PUS重挫3.93%,为11月初以来的最差表现.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌2.5%至57,549点,录得10月初以来最大单日百分比跌幅.[ID:nN1E7A825N]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBY跌2.02%至1.7750,为逾两周最低收盘价且录得逾三周最大单日跌幅.[ID:nN1E7A81QJ]

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南非股市:录得五周最大单日跌幅,下挫2.3%,对意大利债务危机前景的忧虑,促使投资者出脱矿业、银行等近期上涨股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌2.3%至28,651.43点,为10月初以来的最大单日跌幅.综合指数.JALSH收低2%至32,017.01点.[ID:nL6E7M959G]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3较上日收盘价下滑2.8%,日内一度低见于8.0360.[ID:nL6E7M959X]