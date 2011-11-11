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亚洲 | 2011年 11月 11日 星期五 08:13 BJT

****主要国家经济指标预测--11月11日****

路透11月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月11日(五)

0100 韩国央行指标利率 11月 3.25% 3.25%

0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -0.1% +1.7%

(较上年同期) +14.6% +17.5%

产出物价(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +5.9% +6.3%

核心产出物价(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +3.7% +3.8%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 61.5 60.9

现况指数 74.9 75.1

预期指数 52.2 51.8

1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- 122.1

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.01 增加1.00

全职就业人数(万人) 增加2 --

就业参与率 65.6% 65.6%

失业率 5.2% 5.3%

0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 +8.9% --

0500 日本消费者信心指数 10月 38.6 --

0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.3% +0.1%

(较上年同期) +2.5% +2.4%

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.5% +2.5%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% --

(较上年同期) +2.9% --

0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -1.0% --

(较上年同期) +5.0% +5.9%

0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.7% -0.7%

0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -4.8% -3.0%

工业生产(较上年同期) -2.7% +2.1%

1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%

量化宽松政策规模(亿英镑) 2,750 2,750

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差431.1 逆差460

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 39 40

初请失业金人数四周均值(万人) 40 --

续请失业金人数(万人) 10月29日当周 361.5 368.3

1330 美国出口物价 10月 -2.1% +0.3%

进口物价 -0.6% +0.1%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差12.5 逆差5.7

出口(亿加元) 397.17 --

进口(亿加元) 384.71 --

1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字984.7 赤字1,050

2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -1.3% --

2315 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -0.3% --

(较上年同期) +3.4% --

2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.7% -0.1%

(较上年同期) +1.7% +2.2% (完)

--整理 杜明霞/王洋;审校 李爽

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