主要国家经济指标预测--11月11日****

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受预期数据利多支撑
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
路透11月11日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月11日(五)
0100 韩国央行指标利率 11月 3.25% 3.25%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 10月 -0.1% +1.7%
(较上年同期) +14.6% +17.5%
产出物价(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +5.9% +6.3%
核心产出物价(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +3.7% +3.8%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 61.5 60.9
现况指数 74.9 75.1
预期指数 52.2 51.8
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月4日当周 -- 122.1
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲就业人数(万人) 10月 增加1.01 增加1.00
全职就业人数(万人) 增加2 --
就业参与率 65.6% 65.6%
失业率 5.2% 5.3%
0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 +8.9% --
0500 日本消费者信心指数 10月 38.6 --
0630 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.5% +2.4%
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.5% +2.5%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% --
(较上年同期) +2.9% --
0700 德国趸售(批发)物价指数(WPI)(较前月) 10月 -1.0% --
(较上年同期) +5.0% +5.9%
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.7% -0.7%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 9月 -4.8% -3.0%
工业生产(较上年同期) -2.7% +2.1%
1200 英国央行利率决定 11月 0.5% 0.5%
量化宽松政策规模(亿英镑) 2,750 2,750
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差431.1 逆差460
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月05日当周 39 40
初请失业金人数四周均值(万人) 40 --
续请失业金人数(万人) 10月29日当周 361.5 368.3
1330 美国出口物价 10月 -2.1% +0.3%
进口物价 -0.6% +0.1%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差12.5 逆差5.7
出口(亿加元) 397.17 --
进口(亿加元) 384.71 --
1900 美国联邦预算(亿美元) 10月 赤字984.7 赤字1,050
2145 新西兰食品价格指数(较上月) 10月 -1.3% --
2315 新西兰REINZ房价指数(较上月) 11月 -0.3% --
(较上年同期) +3.4% --
2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上月) 10月 -0.7% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +2.2% (完)
--整理 杜明霞/王洋;审校 李爽
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.96 2.41 +0.66 +5.83 349.57 新加坡 3056.91 14.97 +0.49 +6.11 2880.76 马来西亚 1691.24 6.23 +0.37 +3.02 1641.73 泰国 1589.13 6.18 +0.39 +2.99 1542.94 印尼 5396.00 35.23 +0.66 +1.87 5296.71 菲律宾 7294.40 67.70 +0.94 +6.63 6840.64