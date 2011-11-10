〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第11周持平于3.1618%--业内人士

路透北京11月10日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的20亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第11周持平于3.1618%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.