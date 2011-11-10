土耳其东部发生地震,至少3人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉11月9日电---土耳其东部周三发生5.7级地震，造成至少3人死亡，多人被困瓦砾中。不到三周前，同一地区发生的地震造成600人死亡。

美国地质调查局称，格林尼治时间19点23分(北京时间3点23分)，土耳其凡城(Van)以南16公里处发生5.7级地震。

国有电视台报导称，地震摧毁了凡城包括内两家酒店在内的至少七座建筑，以及该区域其他地方另外14幢建筑。

据悉，至少有100人可能仍被困于倒塌建筑的瓦砾下，一名记者称，最多有70人事前可能住在其中一座酒店。

土耳其安纳托利亚通讯社(Anatolian)报导称，目前已有11人从两座酒店的废墟中被救生还。

10月23日，凡城东北部发生7.6级地震，造成约600人死亡，此後又发生过数百起余震，目前仍有数千人在寒风中露宿帐篷。（完）