土耳其东部发生地震,至少3人死亡

中国政策：2017年中央一号文件推进农业供给侧结构性改革要点摘录：
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉11月9日电---土耳其东部周三发生5.7级地震，造成至少3人死亡，多人被困瓦砾中。不到三周前，同一地区发生的地震造成600人死亡。
美国地质调查局称，格林尼治时间19点23分(北京时间3点23分)，土耳其凡城(Van)以南16公里处发生5.7级地震。
国有电视台报导称，地震摧毁了凡城包括内两家酒店在内的至少七座建筑，以及该区域其他地方另外14幢建筑。
据悉，至少有100人可能仍被困于倒塌建筑的瓦砾下，一名记者称，最多有70人事前可能住在其中一座酒店。
土耳其安纳托利亚通讯社(Anatolian)报导称，目前已有11人从两座酒店的废墟中被救生还。
10月23日，凡城东北部发生7.6级地震，造成约600人死亡，此後又发生过数百起余震，目前仍有数千人在寒风中露宿帐篷。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京2月6日 - 中国周日发布2017年中央一号文件--《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，文件强调，推进农业供给侧结构性改革是一个长期过程，积极防范改革风险，确保粮食生产能力不降低、农民增收势头不逆转、农村稳定不出问题。
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