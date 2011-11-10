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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 09:48 BJT

〔日本个股〕日本金融监管机构拟调查奥林巴斯外部审计者--消息人士

路透东京11月10日电---一位熟悉内情的消息人士称,日本金融监管机构计划调查奥林巴斯(7733.T)的外部审计者,以核查其在审计这家深陷丑闻的相机制造商的账目时,执行的程序是否适当.

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