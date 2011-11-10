〔全球金融〕若意大利等国卷入欧债危机,或冲击美国金融体系--穆迪

《中国国债发行日程表》--2月6日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透华盛顿11月9日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三表示,若欧元区债务危机将意大利等主要欧洲国家卷入其中,一场雷曼兄弟式的金融危机蔓延或将冲击美国经济.
"现在欧洲危情的任何蔓延之势都将必然主要由银行业体系来传导,"穆迪首席美国分析师Steven Hess在路透华盛顿峰会上谈到.
Hess称,这场危机的蔓延之势可能将类似于2008年雷曼兄弟破产时的情况,当时银行业者突然变得不太愿意相互拆借,冻结了对企业和个人的融资业务.
他说,迄今为止,银行间市场仅稍稍趋紧,因"部分银行变得惜借,试图为希腊主权债务扣减及接下来的情势变化做准备."
Hess提到,"然而,如果欧债危机剧烈恶化,例如意大利深陷其中,美国的金融体系就可能突然遭遇挫折.不过其他国家陷入危机仍只是一个假设性问题,穆迪并未如此预期."
他还解释道,这些问题或许将是由全球银行间市场冻结所引发的,而非因美国银行业者直接拥有对希腊、意大利或其他任何欧洲受困国家债券的风险敞口.
"我们相信,美国银行业的现状比雷曼破产时的情况要好很多,所以不会重演政府援助及所有那时发生的剧目,"Hess说.
穆迪目前给予美国的评等展望为负面,意味着其有可能计标准普尔之後撤除美国的顶级债信评等.
不过Hess表示,穆迪至少要等到2012年末再决定是否下调美国评级,做出决定所依据的事件有:总统大选所导致的"政策环境"、2013财年的预算案、以及布什时代减税案未来的演变等.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 *100 91天 *2.5921% 贴现国债 *2/6 *2/8 财政部 *200 1年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 *200 10年 周三招标 新发附息国债 *2/9 *2/13 财政部 -- 91天 2月10日招标 贴现国债 -- -- 财政部
路透上海2月6日 - 中国齐鲁银行、洛阳银行等机构公布2017年同业存单发行计划，至 此，已有321家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模137,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/06/2017 13周和26周期国库券 02/02/2017 02/09/2017 02/07/2017 四周期国库券 02/06/2017 02/09/2017 02/07/2017 三年期公债 02/01/2017 02/15/2017 02/08/2017 10年期公债 02/01/2017 02/15/2017