〔全球贵金属〕11月9日止SPDR黄金持仓增0.24%,iShares白银持仓升0.26%

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透11月10日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三黄金持仓量较周二增加0.24%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期亦升0.26%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,740,229.2 11月9日 40,642,944.8 11月8日 97,284.4 0.24%
iShares 314,553,561.6 11月9日 313,726,506.5 11月8日 827,055.1 0.26%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 肖群英;审校
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