〔中国债市〕六个月国库现金定存利率明显回落,政策放松预期抑制需求(更新版)

(新增分析师评论)

* 六个月国库现金定存中标利率6.00%,低于上次的6.83%

* 政策放松预期升温,未来银行存款状况或将改善

* 银行对高成本资金需求减缓

路透上海11月10日电---中国财政部周四招标的六个月期国库现金定存中标利率较上次明显回落,货币政策放松预期日渐升温,银行大多对未来一段时间的存款状况持乐观预期,对高成本资金需求减缓,因此推低了本次中标结果.

交易员并表示,近期市场整体利率水平下移,亦拉动本次现金定存利率走低.

业内人士稍早透露,财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.00%,较前次10月末招标的6.83%大幅回落.

"比市场预期低很多,昨天很多机构预计在6.8%以上,"华东一城商行交易员称.

他并指出,一年央票发行收益率回落,对央行放松货币政策的预期趋浓,很多银行也认为接下来几个月的存款情况会有明显改善,因此不愿在更高标位拿太多的资金.

央行公开市场周二发行的100亿元一年期央票,发行价96.55元,对应收益率3.5733%,较上周下行1.07个基点(bp),为28个月来首次下降,令货币政策放松微调信号愈发强烈.[ID:nCN1203162]

而周三中国公布经济数据显示,宏观调控政策持续显效,10月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅如期回落,并创五个月来新低.随着投资增速和上游产品价格继续下降,预计後期物价将继续回落,为宏观政策微调创造了更多空间.[ID:nCN1206174]

本次国库现金定存招标为今年第10期,计划存款量600亿元人民币,起息日为11月10日,到期日2012年5月10日.

财政部和央行上次进行的六个月国库现金定存招标是在10月25日,中标利率6.83%.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%

二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%

三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%

四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%

五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%

六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%

七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%

八期 300 三个月 9月20日 12月20日 6.15%

九期 600 六个月 10月25日 2012年4月24日 6.83%

10期 600 六个月 11月10日 2012年5月10日 6.00%

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3,900

财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)