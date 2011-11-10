〔加拿大央行〕职责调整後,或会在特殊情况下允许通胀偏离目标

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透渥太华11月9日电---加拿大央行表示,该行对抗通胀的职责已经有所调整,特殊情况之下将允许通胀率在较长时间内偏离2%的目标位,以抵御金融不稳定性.
央行周三称,特殊情况包括资产泡沫威胁经济,或不稳的情势已经到了金融市场无法应对偏高的利率.
上述的准则已经纳入加拿大央行的正式职责当中,该行在周二与联邦政府更新央行职责协议,效期为五年.
央行在一份政策文件中表示,"全球经济危机有力的提醒着人们,物价稳定和金融稳定紧密相连.推行前者而没有充分考虑後者的风险,两者均难实现."
"尽管这种灵活性可能是平常政策范围中牺牲一些通胀表现,但这将使得较长时间内,在更大的金融和经济范围上,基本实现物价稳定."
道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk表示,"我认为,世界各地的一部分央行在制定政策方面确实摒弃了传统做法,并不得不采用格外创新的方式应对所有这些问题."
受危机冲击,央行曾将指标利率下调至历史低点0.25%,并承诺在一段时间内维持这个水平.去年央行开始升息,但自2010年9月以来利率一直保持在1.0%.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
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