〔加拿大央行〕职责调整後,或会在特殊情况下允许通胀偏离目标

路透渥太华11月9日电---加拿大央行表示,该行对抗通胀的职责已经有所调整,特殊情况之下将允许通胀率在较长时间内偏离2%的目标位,以抵御金融不稳定性.

央行周三称,特殊情况包括资产泡沫威胁经济,或不稳的情势已经到了金融市场无法应对偏高的利率.

上述的准则已经纳入加拿大央行的正式职责当中,该行在周二与联邦政府更新央行职责协议,效期为五年.

央行在一份政策文件中表示,"全球经济危机有力的提醒着人们,物价稳定和金融稳定紧密相连.推行前者而没有充分考虑後者的风险,两者均难实现."

"尽管这种灵活性可能是平常政策范围中牺牲一些通胀表现,但这将使得较长时间内,在更大的金融和经济范围上,基本实现物价稳定."

道明证券首席加拿大宏观策略师David Tulk表示,"我认为,世界各地的一部分央行在制定政策方面确实摒弃了传统做法,并不得不采用格外创新的方式应对所有这些问题."

受危机冲击,央行曾将指标利率下调至历史低点0.25%,并承诺在一段时间内维持这个水平.去年央行开始升息,但自2010年9月以来利率一直保持在1.0%.(完)