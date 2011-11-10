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中国财经 | 2011年 11月 10日 星期四 09:56 BJT

〔中国新债〕深圳华强集团下周四将发行20亿元中期票据,期限三年

路透上海11月10日电---中国深圳华强集团有限公司周四公告称,将于下周四(17日)簿记建档

发行20亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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深圳华强集团 25 20 3 11/17簿记建档 招商银行 AA 11/21 11/22

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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