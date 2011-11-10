《澳洲经济焦点》澳洲10月新增就业1万人,市场仍押注12月央行降息

* 10月新增就业人口1.01万人,预测为增加1万

* 失业率降至5.2%,全职就业增加2万人

* 由于面临欧洲风险,市场仍然押注12月央行降息

路透悉尼11月10日电---澳洲10月就业人数连续第二个月增长,更多人获得全职工作,失业率小幅降低.这是澳洲国内经济对欧洲不利影响显示出韧性的又一个迹象.

周四的数据显示,10月新增就业1.01万人,与预测大体相符,全职就业人数强劲增长2万.失业率自5.3%降至5.2%,而当月工作时间增加0.6%.

不过,金融市场的关注焦点是欧债危机,市场担忧危机会愈演愈烈并最终失控.利好的就业数据仅使澳元获得小幅提振.

由于投资者仍然处于惊慌状态,市场押注澳洲央行12月将被迫再次降息25个基点至4.25%,银行间利率期货<0#YIB:>暗示也有大幅降息50个基点的可能性.