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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:15 BJT

〔中国新债〕中信集团下周二将发行80亿元中期票据,含七年及10年

路透上海11月10日电---中国中信集团公司周四公告称,将于下周二(15日)簿记建档发行80亿元

人民币中期票据,其中七年期品种发行20亿元,10年期为60亿元.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中信集团 200 20 7 11/15簿记建档 中信证券 AAA 11/17 11/18

60 10 建设银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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