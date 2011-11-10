〔企业并购〕尽管通用反对,中国青年汽车董事确认仍想收购萨博--报载

路透斯德哥尔摩11月9日电---中国浙江青年莲花汽车表示,尽管遭到美国通用汽车(GM.N)反对,该公司仍然想对瑞典的萨博汽车(Saab)进行投资.通用汽车周一表示,若中国庞大与浙江青年莲花汽车对萨博收购成功,其将停止向萨博供应元部件与技术.[ID:nCN1202994]