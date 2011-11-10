〔企业并购〕尽管通用反对,中国青年汽车董事确认仍想收购萨博--报载

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透斯德哥尔摩11月9日电---中国浙江青年莲花汽车表示,尽管遭到美国通用汽车(GM.N)反对,该公司仍然想对瑞典的萨博汽车(Saab)进行投资.通用汽车周一表示,若中国庞大与浙江青年莲花汽车对萨博收购成功,其将停止向萨博供应元部件与技术.[ID:nCN1202994]
青年汽车董事庞彩萍周三表示,该公司将"竭尽全力"支持萨博汽车继续存在.她对瑞典新闻机构TT表示,青年汽车仍然想收购萨博.
"我们当然想(收购)了.如果害怕,就不会在生意上获得成功.困难总是存在的.需要找到解决办法,而不只是放弃,"TT引述她的话称.
庞彩萍没有回答青年汽车是否考虑成为萨博的少数股东,萨博汽车由Swedish AutomobileSWAN.AS拥有.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7