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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:47 BJT

〔企业并购〕尽管通用反对,中国青年汽车董事确认仍想收购萨博--报载

路透斯德哥尔摩11月9日电---中国浙江青年莲花汽车表示,尽管遭到美国通用汽车(GM.N)反对,该公司仍然想对瑞典的萨博汽车(Saab)进行投资.通用汽车周一表示,若中国庞大与浙江青年莲花汽车对萨博收购成功,其将停止向萨博供应元部件与技术.[ID:nCN1202994]

青年汽车董事庞彩萍周三表示,该公司将"竭尽全力"支持萨博汽车继续存在.她对瑞典新闻机构TT表示,青年汽车仍然想收购萨博.

"我们当然想(收购)了.如果害怕,就不会在生意上获得成功.困难总是存在的.需要找到解决办法,而不只是放弃,"TT引述她的话称.

庞彩萍没有回答青年汽车是否考虑成为萨博的少数股东,萨博汽车由Swedish AutomobileSWAN.AS拥有.(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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