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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:28 BJT

〔中国新债〕北京市政路桥控股下周四将发行7.5亿元中期票据,期限三年

路透上海11月10日电---中国北京市政路桥建设控股(集团)有限公司周四公告称,将于下周四(17日)

簿记建档发行7.5亿元人民币中期票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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北京市政 7.5 7.5 3 11/17簿记建档 上海银行 AA 11/18 11/21

路桥控股 渤海银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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