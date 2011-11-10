《外汇动态》空头回补提振美元/菲律宾披索升穿200日移动均线

0214GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP在空头回补提振下升穿200日移动均线,上涨0.5%至43.280,升穿均线切入位43.235.稍早美元一度升至43.375,在这之前公布的数据显示,菲律宾9月出口较上年同期下滑27.4%,创两年半最大跌幅.

但部分交易员认为美元兑披索涨势过度,其计划逢高抛售.

"我倾向于逢高抛出,但若汇价升穿43.40,就停止抛售.目前美元兑披索在该水准处可能受到压制,因为海外菲律宾工人资金汇回季开始渐入高潮,"一欧系银行驻马尼拉的交易员表示.

美元兑披索的阻力位料为10月跌势的50%回档位43.365.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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