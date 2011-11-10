〔路透调查〕日本经济成长第三季回温後料减速,受强势日圆牵制

路透东京11月9日电--周三公布路透调查显示,日本经济继第三季大幅回温後,未来一年料温和成长,因全球经济成长低迷且日圆升值.

日本在连续三个季度萎缩後,7-9月当季可能因受益于灾後重建而录得首季经济成长.

第三季国内生产总值(GDP)初值将于11月13日2350GMT公布,路透调查预计将显示经济成长1.4%.

但分析师认为未来12个月再陷萎缩的机率仍有三分之一,与上个月的调查结果相符.

"日本经济正在从灾後的低迷状态恢复正常,随着明年追加预算的影响开始浮现,公共支出将支撑经济,"农林中金总合研究所经济分析师南武志表示."但不会是自我持续的成长."

日本10-12月经济料成长0.5%,与上月调查结果相同.预计2012年首季将成长0.6%.

但全球资本涌向日圆的趋势却热情不减,尽管日本当局愈发频繁的采取措施遏制日圆升势.

"日圆持续走强正在冲击日本经济,而且全球经济减缓也在加剧,这会影响日本的出口.因此难以预期经济会有强劲增长,"南武志表示.

**强势日圆**

欧洲未能成功遏制主权债务危机,震动了金融市场,推动日圆升至纪录高位,并促使日本决策者担心会对其出口导向型经济产生影响.

在日圆兑美元触及纪录高点後,日本上月单方面干预汇市,以遏制日圆升势,为今年以来第三次.

尽管日本努力抑制日圆涨势,但分析师预计日圆兑美元将持续强势.

实质为零的利率政策料至少持续至2013年3月止的财年末.(完)