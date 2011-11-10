〔路透调查〕日本经济成长第三季回温後料减速,受强势日圆牵制

香港个股：维达国际称财务总裁辞职并自4月起生效，盘初股价轻微受压
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
路透东京11月9日电--周三公布路透调查显示,日本经济继第三季大幅回温後,未来一年料温和成长,因全球经济成长低迷且日圆升值.
日本在连续三个季度萎缩後,7-9月当季可能因受益于灾後重建而录得首季经济成长.
第三季国内生产总值(GDP)初值将于11月13日2350GMT公布,路透调查预计将显示经济成长1.4%.
但分析师认为未来12个月再陷萎缩的机率仍有三分之一,与上个月的调查结果相符.
"日本经济正在从灾後的低迷状态恢复正常,随着明年追加预算的影响开始浮现,公共支出将支撑经济,"农林中金总合研究所经济分析师南武志表示."但不会是自我持续的成长."
日本10-12月经济料成长0.5%,与上月调查结果相同.预计2012年首季将成长0.6%.
但全球资本涌向日圆的趋势却热情不减,尽管日本当局愈发频繁的采取措施遏制日圆升势.
"日圆持续走强正在冲击日本经济,而且全球经济减缓也在加剧,这会影响日本的出口.因此难以预期经济会有强劲增长,"南武志表示.
**强势日圆**
欧洲未能成功遏制主权债务危机,震动了金融市场,推动日圆升至纪录高位,并促使日本决策者担心会对其出口导向型经济产生影响.
在日圆兑美元触及纪录高点後,日本上月单方面干预汇市,以遏制日圆升势,为今年以来第三次.
尽管日本努力抑制日圆涨势,但分析师预计日圆兑美元将持续强势.
实质为零的利率政策料至少持续至2013年3月止的财年末.(完)
--编译 李爽; 审校 王丽鑫
路透香港2月6日 - 中国生活用纸产品品牌--维达国际 周一称，Toby James Lawton已辞任财务总裁职务，由今年4月1日起生效，该股盘初股价轻微受压。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7