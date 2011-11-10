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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:28 BJT

〔标题新闻〕沙特阿拉伯将在2015年左右超越俄罗斯,成为全球最大的原油生产国--IEA

注:国际能源署(IEA)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E7M93XT]

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