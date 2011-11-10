《加元汇率分析》在欧洲危机中表现料强于其它非美元主要货币

* 加元表现料优于澳元,新西兰元,欧元,瑞典克朗和挪威克朗

* 与美元走势的正相关性令加元受益

* 受欧洲危机的波及程度低于其它主要货币

路透多伦多11月9日电---意大利公债收益率(殖利率)飙升加深欧洲债务危机并威胁全球经济增长,加元近期的表现可能会优于其它商品货币和欧元.

分析师认为,加拿大近邻美国的经济仍在扩张,自己国内的利率也不大可能下调,因此加元的表现将会好于其它与经济成长和风险偏好息息相关的货币.

虽然加元兑美元周三跌逾1%,但兑日圆以外的其它主要货币仍是上涨的.

许多分析师预期,在2011年剩下的时间里,这一趋势将会延续.

"预计美元到年底都将保持相对强劲的走势,在这种情况下,加元的表现要好于其他美元集团的货币(dollar-bloc currencies),也将优于欧洲主要货币,"Brown Brothers Harriman外汇策略全球主管Marc Chandler说.

"鉴于欧元有进一步下行的趋势,作多加元并作空欧元,是较有吸引力的交易思路."

欲浏览美元兑美元集团货币和欧元的走势图,请点选(link.reuters.com/dew84s)

最近一次引发资金从高风险资产出逃的情况出现在周三,全球股市,大宗商品价格和欧元遭受重创,此前意大利10年期公债收益率升穿7%.希腊,爱尔兰和葡萄牙等欧元区国家在收益率达到这一水准时,都不得不请求援助.

意大利的债务负担高达1.9万亿欧元左右,被认为很难救援,如果违约可能导致信贷枯竭,令欧洲陷入衰退,并拖累全球经济成长.

**受中国经济放缓的影响不大**

在这种环境下,欧洲国家以及澳洲新西兰这样的大宗商品出口大国的货币可能都会受到冲击.加拿大虽然也会受到影响,但成长前景会相对强一些.

"由于加拿大与美国存在实实在在的贸易联系,当美元走强时,加元也会从中受益.但像澳洲和新西兰等国就没有这样幸运."RBC Capital Markets全球外汇分析主管Adam Cole说.

"市场按照风险级别来对货币进行排序,然後据此进行交易,并没有进行更深入的思考,"Cole说.他亦指出,加元表现优于瑞典和挪威克朗这样与景气周期联系紧密的货币.

其他分析师认为加元在商品货币中算是一个低风险币种,例如同澳元相比,其受中国经济放缓前景的影响就没有那麽大.

"加元的确被当作一支低风险的货币,和英镑非常相似,美元强它也强,美元弱它也弱."Scotia Capital首席汇率分析师Camilla Sutton说.

她亦指出,加拿大并没有澳洲与许多经济体之间存在的那种利差,并不怕降息会引来本币的抛售.

澳洲央行上周降息至4.5%.新西兰央行指标利率在2.5%.

加拿大央行的政策利率水准为1%.该国初级市场交易商认为央行不会降息,多数人觉得到2012年中期或2013年还将恢复升息.(完)