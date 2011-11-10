《中国报摘》--其他报纸重要消息11月10日(II)

**经济参考报**

--分析文章指出,在国内煤价居高不下,中国火电企业亏损严重,缺煤停机"扩大化"等情况下,随着取暖季到来,电力供需紧张形势开始从局部向全国蔓延,专家预测12月下旬、1月初将出现严重电荒.

**新京报**

--已公布10月销售业绩的部分大型房地产企业数据显示,部分企业已连续三个月销售下滑,且降幅扩大.随着紧缩的信贷环境及销售大势低迷,大房企年终带头降价冲量的趋势深化.

**证券时报**

--摩根大通中国区全球市场主席李晶认为,决策者将有更大的空间对较易受外围需求下滑影响的产业,及较易受政府广泛紧缩政策压制的行业采取选择性宽松.

**每日经济新闻**

--继前期收到铁道部应收账款後,铁路消息人士透露,中国南车(601766.SS)(1766.HK)、中国北车601299.SS新近又收到铁道部还款总计233亿元人民币.

--推迟赴美IPO(首次公开发行)的盛大文学宣布,对国内移动阅读平台和服务提供商--百阅进行战略投资.业内人士认为,此举为盛大文学拓展分销渠道的有力之作,为其赴美上市再填砝码.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/刘昕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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