〔新闻稿〕前10个月中国进出口规模超过去年全年,同比增长24.3--海关

(以下为中国海关周四公布的前10个月中国进出口规模的新闻稿全文)

前10个月中国进出口规模超过去年全年,对欧美日传统市场增速减缓,对新兴市场国家贸易增长强劲.

据海关统计，今年前1至10月，我国外贸进出口总值29753.8亿美元，比去年同期（下同）增长24.3%，进出口规模已经超过2010年29740亿美元的全年历史最高水平。其中，出口15497亿美元，增长22%；进口14256.8亿美元，增长26.9%。贸易顺差1240.2亿美元，收窄15.4%。

海关统计显示，10月份，我国进出口总值为2979.5亿美元，增长21.6%。其中出口1574.9亿美元，增长15.9%；进口1404.6亿美元，增长28.7%。当月贸易顺差170.3亿美元，收窄36.5%。

今年前10个月，我国一般贸易进出口15699.6亿美元，增长31.6%。其中出口7482.8亿美元，增长29.2%，高出同期出口总体增速7.2个百分点；进口8216.8亿美元，增长33.9%，高出同期进口总体增速7个百分点。一般贸易项下出现逆差734亿美元，扩大1.1倍。同期，我国加工贸易进出口10719.5亿美元，增长14.2%。其中出口6846.1亿美元，增长14.6%；进口3873.4亿美元，增长13.5%。加工贸易项下的顺差为2972.7亿美元，扩大16.1%。

在与主要贸易夥伴的双边贸易中，对欧美日传统市场增速减缓，对新兴市场国家贸易增长强劲。据海关统计，前10个月，中欧双边贸易总值4669.4亿美元，增长20.2%。同期，中美双边贸易总值为3630.3亿美元，增长16.8%。

前10个月，我与东盟双边贸易总值为2959.1亿美元，增长25.7%，高出同期我国进出口总体增速1.4个百分点。其中，我对东盟出口1373.7亿美元，增长23.7%；自东盟进口1585.4亿美元，增长27.5%；对东盟贸易逆差211.7亿美元，扩大59.2%。

前10个月中日双边贸易总值为2816.1亿美元，增长17.7%。而我对澳大利亚、巴西、俄罗斯和南非等国家双边贸易进出口总值分别为947.5亿、698.3亿、649亿和363.7亿美元，分别增长34.6%、37.4%、43.8%和87%，均高于同期我国总体进出口增速，表明我国对新兴市场国家贸易增长强劲。

统计显示，广东、江苏等7个省市对外贸易合计占8成以上，中西部出口增长迅猛。今年前10个月，广东省外贸进出口总值7473.7亿美元，增长19.1%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为4441.4亿、3608.5亿和3174.8亿美元，分别增长17.5%、20.7%和30.4%。

此外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为2548亿、1934.1亿和1151.1亿美元，分别增长23.6%、26.4%和31.6%。上述7省市进出口值合计占全国进出口总值的81.8%。从出口方面来看，前10个月，广东省出口4340亿美元，增长20.5%。同期，江苏省、浙江省和上海市分别出口2574.4亿、1785.9亿和1731.1亿美元，分别增长17.4%、21.1%和17.6%。

此外，山东省、福建省和北京市分别出口1040.6亿、744.7亿和481.2亿美元，分别增长23.5%、29.2%和6.1%。而中西部地区出口增速明显高于全国同期总体出口增速，其中重庆、河南、贵州、江西和青海等省市的出口增速分别为1.6倍、71.1%、61.6%、59%和47.3%。

在出口商品中，前10个月，我国机电产品出口8824.5亿美元，增长17.6%。其中电器及电子产品出口3608.7亿美元，增长16.6%；机械设备出口2896.3亿美元，增长15.5%。传统大宗商品出口平稳增长，其中服装出口1274.3亿美元，增长21.4%；纺织品出口783.5亿美元，增长25.2%；鞋类出口346亿美元，增长18.3%。

在进口商品中，前10个月，我国进口铁矿砂5.6亿吨，增长10.9%，进口均价为每吨166.7美元，上涨33.5%。同期，进口大豆4152万吨，下降5.4%，进口均价为每吨573.9美元，上涨29.7%；进口钢材1316万吨，下降3.5%，进口均价为每吨1383.4美元，上涨13.9%。此外，进口机电产品6199.2亿美元，增长15.6%；其中进口汽车82万辆，增长27.6%。(完)