〔标题新闻〕拥有27国的欧盟难以就必要改革达成共识,现在应考虑缩减其规模--德国前外长

《信报》：特朗普到处树敌 中国可乘虚而入
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
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澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。
美国总统特朗普就职以来连串测试人权、宗教自由以至法治底线的行动，非但引起举世哗然，还令美国社会进一步分化撕裂，后果难以估计。
路透香港2月1日 - 法国外贸银行(Natixis)周三称，去年12月人民币在中国资本流出的占比大幅下降至接近零，而2016年全年中国资本流出金额为8,849亿美元。