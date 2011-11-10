〔金属期市〕沪铜跌停,意大利债务疑虑导致市场人气低迷

路透上海11月10日电---上海期货交易所主力1月期铜合约SCFc3周四早盘跌停,受累于低迷的市场人气.此前国际铜价因意大利债务疑虑而大跌至两周低位.

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3周三跌至两周低点,因美元上涨及意大利公债收益率大涨至危险的高位,凸显出全球经济成长前景的疲弱及金属需求减少的疑虑.