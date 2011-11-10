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亚洲 | 2011年 11月 10日 星期四 10:37 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元跌势暂停,但後市仍显偏弱

路透惠灵顿/悉尼11月10日电---澳元与新西兰元大跌後周四弱势整理,市场担忧意大利问题可能拖累欧元区财政,并引发全球金融动荡.

澳元兑美元AUD=D4报1.0140,此前已由周三本地尾盘的1.0352大跌2.1%,触及一个月低点1.0108.

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