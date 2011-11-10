〔中美贸易〕中方严重关切美国对中国太阳能电池板"双反"调查--商务部

路透北京11月10日电---针对美国对中国太阳能电池(板)发起"双反"(反倾销、反补贴)调查,中国商务部发言人沈丹阳周四表示,中国政府严重关切此案,且中国公众和企业对此强烈不满.

刊登在商务部网站的新闻稿并称,中方保留在世贸组织规则框架内采取相应措施的权利.且中方呼吁世界各国通过更紧密的合作理性地处理绿色经济领域贸易摩擦,从长远角度促进全球绿色经济增长.

"美国政府对中国的清洁能源产品采取限制措施，不仅破坏目前中美新能源领域的良好合作氛围,也损害美国产业自身利益.这种限制措施与全球共同应对气候变化和能源安全挑战的大趋势背道而驰,"沈丹阳指出.

美国商务部周三表示,将调查中国公司在美以不正当的低价销售太阳能电池板,以及是否获得不合法的政府补贴.这起贸易争端是中美两国数项敏感的经济和贸易问题之一,可能导致对进口自中国的太阳能电池板施加高税,以帮助困境中的美国生产商.[ID:nCN1209622] (完)