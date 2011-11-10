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中国财经 | 2011年 11月 10日 星期四 10:45 BJT

〔中国新债〕华谊兄弟下周四将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海11月10日电---中国华谊兄弟传媒股份有限公司(300027.SZ)周四公告称,将于

下周四(17日)簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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华谊兄弟 6 3 12 11/17簿记建档 招商银行 AA- 11/21 11/22

(300027.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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